Пользователям Instagram станет доступна новая функция

Пользователям Instagram вскоре станет доступна новая функция, которая позволит маркировать недостоверные публикации. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила официальный представитель компании Facebook Стефани Отуэй.

По ее словам, уже вскоре пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится «недостоверная информация». После этого данные материалы будут проверены партнерами Facebook из числа СМИ и исследовательских организаций. После этого будет вынесено решение — является ли публикация «соответствующей действительности», «недостоверной» или «вводящей в заблуждение», отмечает ТАСС.

В компании отметили, что не планируют удалять такие записи. Однако если будет установлено, что они не заслуживают доверия, сотрудники Instagram сделают всё возможное для уменьшения охвата аудитории.

Сейчас указанная функция уже доступна пользователям в США, в течение двух недель она появился у владельцев аккаунтов в Instagram по всему миру.

7 августа социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию, которая скрывает число лайков и репостов под постами пользователей.