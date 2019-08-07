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Соцсеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия лайков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию, которая скрывает число лайков и репостов под постами пользователей. Об этом 6 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова.

По его словам, отметка «Мне нравится» и репосты раньше были нацелены на демонстрацию коммуникации владельца страницы со своими друзьями и подписчиками, однако сейчас эти кнопки стали воспринимать «как мерило качества контента».

Поэтому на данный момент у определенного количества пользователей, участвующих в тестировании, на страницах отключены эти функции.

«В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей», — добавил Законов.

18 июля сообщалось, что Instagram начал скрывать число лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.

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