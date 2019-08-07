В Сети запустили флешмоб по «разоблачению» фото в Instagram

Пользователь Reddit под ником QuirkyWolfie уличил свою сестру в обмане подписчиков в Instagram и невольно запустил флешмоб разоблачений других пользователей этой соцсети.

По словам автора записи, девушка якобы отправилась на хайкинг — пешую прогулку по лесу, — однако занятия спортом на деле оказались фотосессией в спортивной одежде на заднем дворе дома.

В комментариях к посту люди начали делиться своими историями. Так пользователь под ником VerySuperGenius рассказал, что наблюдал в Национальном парке Зайон блогера, которая делала фотографии в различных образах. Так она пыталась создать видимость частых путешествий.

Другой юзер отметил, что во время своего визита в Таиланд встретил компанию, которая на высокогорную местность принесла сумки с несколькими комплектами нарядов.

Пользователь pingu805 рассказал, как однажды наткнулся на очередь из блогеров, которые вставали на скалу и делали вид, что занимаются йогой.

Один из комментаторов заявил, что блогеры часто используют красивые природные пейзажи и достопримечательности только для демонстрации своего тела и модной одежды.

16 июня сообщалось, что нейросеть научили определять фотошоп на изображениях.