Сбой произошел в соцсети «ВКонтакте»

Российские пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о проблемах с доступом к сайту. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В основном пользователи жалуются на проблемы с загрузкой страниц, многие не могут зайти на сайт. Сильнее всего работа соцсети нарушена в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, уточняет телеканал «360».

В свою очередь «ВКонтакте» заявляет о проблемах на стороне интернет-провайдера. «У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети «Мегафон», — цитирует «РИА Новости» представителя в пресс-службы соцсети.

Сам российский оператор сотовой связи опроверг появившуюся информацию о сбоях.

«Сеть «Мегафона» работает в штатном режиме», — заявили в компании.

22 августа пользователи социальной сети Instagram жаловались на сбои в работе сервиса.