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Масштабный сбой произошел в системе погранконтроля в аэропортах США

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Фото: Global Look Press/Jim West
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В электронной системе службы таможенного и пограничного контроля американских аэропортов произошел сбой, сообщает 16 августа Fox News.

Информацию подтвердили в нью-йоркской воздушной гавани имени Джона Кеннеди, международных аэропортах Лос-Анджелеса и Вашингтона. Из-за неполадок сотрудникам пришлось досматривать пассажиров и обрабатывать все документы вручную.

«Таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране», — говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка в Twitter.

Позже в вашингтонском аэропорту Даллес сообщили о восстановлении работы системы, отмечает «РИА Новости».

7 августа авиакомпания British Airways отменила более 90 рейсов из-за сбоя в компьютерной системе.

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