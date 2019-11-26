Песков рассказал о новой грантовой кампании РГО для журналистов

Председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о новой грантовой кампании для СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отборочная комиссия станет более «придирчивой и требовательной». Среди ключевых критериев будет мультиплатформенность контента.

Еще одно правило, которого призвал придерживаться председатель медиасовета РГО, –– краткость. По его словам, длительность документального фильма должна составлять около 20 минут.

Старт кампании планируется в феврале 2020 года.