Прямой эфир
Сюжет:

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление «Нафтогаза» о возможности заключения нового транзитного контракта с «Газпромом» является «первым шагом к здравому смыслу». Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

По мнению сенатора, положительное решение «Нафтогаза» приведет также к соблюдению интересов самой Украины. Он подчеркнул, что позиция украинской стороны «всё или ничего» лишена перспективы.

Ранее, в понедельник, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил заключение нового транзитного контракта с «Газпромом», однако настоял на пересмотре нормативов с оглядкой на европейские правила. Также он пригрозил, что украинская сторона будет закачивать российский транзитный газ в свои подземные хранилища в случае, если он будет поступать на территорию страны без подписания нового контракта.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что контракт с «Газпромом» на транзит газа через украинскую территорию и его подписание до конца 2019 года является главным приоритетом для страны.

Действующее 10-летнее соглашение на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Стороны при посредничестве Еврокомиссии ведут переговоры о возможном заключении нового документа о транзите, однако пока безрезультатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следующая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября
Козак рассказал об усилиях России для урегулирования газового спора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019