Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Заявление «Нафтогаза» о возможности заключения нового транзитного контракта с «Газпромом» является «первым шагом к здравому смыслу». Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

По мнению сенатора, положительное решение «Нафтогаза» приведет также к соблюдению интересов самой Украины. Он подчеркнул, что позиция украинской стороны «всё или ничего» лишена перспективы.

Ранее, в понедельник, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил заключение нового транзитного контракта с «Газпромом», однако настоял на пересмотре нормативов с оглядкой на европейские правила. Также он пригрозил, что украинская сторона будет закачивать российский транзитный газ в свои подземные хранилища в случае, если он будет поступать на территорию страны без подписания нового контракта.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что контракт с «Газпромом» на транзит газа через украинскую территорию и его подписание до конца 2019 года является главным приоритетом для страны.

Действующее 10-летнее соглашение на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Стороны при посредничестве Еврокомиссии ведут переговоры о возможном заключении нового документа о транзите, однако пока безрезультатно.