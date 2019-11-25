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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова. Об этом сам чиновник рассказал в Facebook.

По его словам, посетители заведения «Соло», а также охранники применили к нему физическую силу и выставили на улицу без верхней одежды. Причиной конфликта стало недовольство Рубана из-за того, что играла песня «Москва, звонят колокола» в исполнении Газманова.

Заммэра на повышенных тонах сделал замечания диджею и администратору клуба, однако вскоре зазвучала песня «Офицеры, россияне», что вывело чиновника окончательно из себя.

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — пожаловался Рубан.

Он также отметил, что посетители заведения пригрозили ему расправой, а приехавшие на вызов полицейские не стали оформлять протокол о нарушении. При этом Рубан заверил, что и сам слушает русскоязычные песни, а возмутили его слишком пророссийские тексты Газманова.

Позднее чиновник написал, что руководство клуба пообещало, что охранники извинятся перед ним за инцидент.

В августе Верховный суд Украины признал законным введение запрета на русские песни во Львовской области.

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