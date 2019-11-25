Королевский этикет и ромашки: какой запомнилась Людмила Вербицкая
Ушла из жизни первая женщина-ректор СПбГУ, почетный президент Российской академии образования, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», широко известная в мире ученый-русист Людмила Вербицкая. Церемония прощания с Людмилой Алексеевной пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. О том, какой ее запомнили ученики, современники и коллеги, — в материале «Известий».
«Лингвист от души»
Она была яркой — намного более яркой, чем типичный представитель академической среды. Безупречной в речевом поведении, страстно любящей русский язык и увлекающей этим других. Безусловно, она была творческой натурой и до последних дней — веселой, даже озорной. Несмотря на свой уход, Людмила Алексеевна продолжает воздействовать на широкие массы благодаря «правилам Вербицкой», которые знакомы всем пассажирам питерского метро.
Всю жизнь она неустанно боролась за чистоту и правильность современного русского языка, звучащего с экрана телевизоров и в повседневной жизни. Возмущение косноязычием депутатов и чиновников она выразила, создав пособие для представителей власти, содержащих простые и емкие примеры, позволяющие быстро приблизиться к языковой норме. А для более широкого круга читателей она подготовила несколько изданий справочника «Давайте говорить правильно».
Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
В бытность ректором СПбГУ Людмила Вербицкая открыла два новых факультета — международных отношений и медицинский. Она всегда привлекала ярких личностей — и в жизни, и в работе. Легко и мгновенно отвечала на любой вопрос, касающийся ее специальности. Именно поэтому к ней не раз обращался и президент Владимир Путин — это было легче, чем вникать в размытые ответы энциклопедий.
— Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков.
Коллеги вспоминают Людмилу Вербицкую как человека, который всегда мыслил масштабно. Она хранила единство между высшей школой, академией и наукой, понимая, насколько это важно, подчеркнул в беседе с «Известиями» академик РАН, профессор СПбГУ Сергей Инге-Вечтомов.
— Она была лингвист от души, — считает академик. — Я один из немногих академиков, который ездит на общественном транспорте, и поэтому могу сказать точно: многие люди стали лучше говорить и больше любить русский язык благодаря «правилам Вербицкой».
Нужные слова
«Одной из самых невосполнимых потерь» назвал уход Людмилы Вербицкой Сергей Богданов — ее ученик, друг, коллега, ректор Российского государственного педагогического университета им. П.И.Герцена, в прошлом декан филологического факультета СПбГУ и проректор вуза.
— Трудно представить жизнь без нее. Людмила Алексеевна удивительно сочетала в себе способность оказывать влияние на страну и мир — она долгое время была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), отличалась вниманием к каждому конкретному человеку, — сказал он «Известиям».
В судьбе этой легендарной женщины отразилась целая эпоха. Она прожила очень трудную жизнь и была человеком, с детства научившимся преодолевать трудности, которых сломали бы кого-то другого.
Президент СПБГУ Людмила Вербицкая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
Людмила Бубнова (в замужестве Вербицкая) родилась в 1936 году в семье партийного работника. В 1949 году отца, секретаря Ленгорисполкома Алексея Бубнова, арестовали и в 1950-м году расстреляли в рамках «Ленинградского дела». Репрессирована было и вся его семья. Дочь «врага народа», в юном возрасте пережившая годы блокады, попала в детскую трудовую исправительную колонию во Львове, но смогла поступить в местный университет и потом перевестись в ЛГУ, который в итоге возглавила.
Сергей Богданов познакомился с Людмилой Алексеевной в 1972 году, когда поступил на филфак. Вербицкая читала юным филологам лекции и возглавляла профбюро университета. На долгие 47 лет их объединили увлеченность фонетикой русского языка, научная работа и добрые личные отношения. В жизни Сергея Богданова было много сложных моментов, и каждый раз именно Людмила Вербицкая находила нужные слова, которые помогали ему справиться с ситуацией.
— Она находила время, возможность, мотивацию, для того чтобы заниматься чужой болью. Никогда я не слышал от нее расплывчатых формулировок вроде «нельзя объять необъятное». Хотя просьб и обращений было очень много, — отметил собеседник «Известий».
Человек научный
По мнению представителя Дома Романовых в России, в прошлом шефа протокола Смольного, а сейчас одного из ведущих специалистов по этикету Ивана Арцишевского, Людмила Вербицкая была «лучшим ректором в мире».
— Я много с ней работал. Она была для меня образцом «человека научного», настоящим русским интеллигентом, самым лучшим ректором в мире. Уходящая натура, — с грустью сказал он «Известиям».
Ощущение яркости и веселости всегда было неразрывно связано с образом Людмилы Вербицкой, считает руководитель проекта «Матрица науки» Неонилла Ямпольская. В пример она привела несколько случаев, раскрывающих характер нашей выдающейся современницы. Один из них произошел во время визита в Россию королевы Великобритании Елизаветы II, программа которого включала посещение СПбГУ. Ректор показывала гостье знаменитый университетский коридор, после чего надо было спуститься со второго этажа на первый.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
— Пикантность момента была в том, что спуск весьма крутой, а по королевскому протоколу никто не может прикасаться к августейшей особе, — вспоминает Неонилла Ямпольская, наблюдавшая эту сцену. — И Людмила Алексееевна единственная из присутствующих рискнула нарушить этикет и подала Елизавете II руку. Елизавета приняла поддержку без возражений. И на прощание подарила ректору СПбГУ свой парадный фотопортрет с супругом, принцем Филиппом. Он до последних дней стоял у Людмилы Алексеевны в кабинете рядом с портретами Валерия Гергиева и Владимира Путина.
Взаимная симпатия двух дам выразилась еще и в том, что в 1998 году Людмила Вербицкая возглавила Санкт-Петербургское отделение союза англоговорящих, который находится под патронажем королевы Великобритании.
А несколько лет назад Людмила Вербицкая согласилась встретиться с журналистами в пресс-клубе на улице Жуковского в центре Петербурга.
— Звонит: «Нам удалось проскочить Литейный, но по Жуковского вновь не проехать. Я к вам дойду», — вспоминает Неонилла Ямпольская. — Выхожу встречать, и вижу, как Людмила Алексеевна в красном платье — она любила этот цвет — буквально бежит. В лифте выпила глоток воды, и в зал.
Во время той встречи на столе стояли ромашки — обычные, купленные у бабушки у метро. И, уходя, Людмила Алексеевна вдруг спросила: «Это мне?» Оказалось, что это ее любимые цветы. С тех пор даже зимой Неонилла Степановна дарила ей ромашки.
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге.