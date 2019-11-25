Королевский этикет и ромашки: какой запомнилась Людмила Вербицкая

Ушла из жизни первая женщина-ректор СПбГУ, почетный президент Российской академии образования, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», широко известная в мире ученый-русист Людмила Вербицкая. Церемония прощания с Людмилой Алексеевной пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. О том, какой ее запомнили ученики, современники и коллеги, — в материале «Известий».

«Лингвист от души»

Она была яркой — намного более яркой, чем типичный представитель академической среды. Безупречной в речевом поведении, страстно любящей русский язык и увлекающей этим других . Безусловно, она была творческой натурой и до последних дней — веселой, даже озорной. Несмотря на свой уход, Людмила Алексеевна продолжает воздействовать на широкие массы благодаря «правилам Вербицкой», которые знакомы всем пассажирам питерского метро.

Всю жизнь она неустанно боролась за чистоту и правильность современного русского языка , звучащего с экрана телевизоров и в повседневной жизни. Возмущение косноязычием депутатов и чиновников она выразила, создав пособие для представителей власти, содержащих простые и емкие примеры, позволяющие быстро приблизиться к языковой норме. А для более широкого круга читателей она подготовила несколько изданий справочника «Давайте говорить правильно» .

вербицкая Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В бытность ректором СПбГУ Людмила Вербицкая открыла два новых факультета — международных отношений и медицинский . Она всегда привлекала ярких личностей — и в жизни, и в работе. Легко и мгновенно отвечала на любой вопрос, касающийся ее специальности. Именно поэтому к ней не раз обращался и президент Владимир Путин — это было легче, чем вникать в размытые ответы энциклопедий.

— Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков.

Коллеги вспоминают Людмилу Вербицкую как человека, который всегда мыслил масштабно. Она хранила единство между высшей школой, академией и наукой , понимая, насколько это важно, подчеркнул в беседе с «Известиями» академик РАН, профессор СПбГУ Сергей Инге-Вечтомов.

— Она была лингвист от души, — считает академик. — Я один из немногих академиков, который ездит на общественном транспорте, и поэтому могу сказать точно: многие люди стали лучше говорить и больше любить русский язык благодаря «правилам Вербицкой».

Нужные слова

«Одной из самых невосполнимых потерь» назвал уход Людмилы Вербицкой Сергей Богданов — ее ученик, друг, коллега, ректор Российского государственного педагогического университета им. П.И.Герцена, в прошлом декан филологического факультета СПбГУ и проректор вуза.

— Трудно представить жизнь без нее. Людмила Алексеевна удивительно сочетала в себе способность оказывать влияние на страну и мир — она долгое время была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), отличалась вниманием к каждому конкретному человеку, — сказал он «Известиям».

В судьбе этой легендарной женщины отразилась целая эпоха. Она прожила очень трудную жизнь и была человеком, с детства научившимся преодолевать трудности, которых сломали бы кого-то другого.

вербицкая Президент СПБГУ Людмила Вербицкая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Людмила Бубнова (в замужестве Вербицкая) родилась в 1936 году в семье партийного работника. В 1949 году отца, секретаря Ленгорисполкома Алексея Бубнова, арестовали и в 1950-м году расстреляли в рамках «Ленинградского дела». Репрессирована было и вся его семья. Дочь «врага народа», в юном возрасте пережившая годы блокады, попала в детскую трудовую исправительную колонию во Львове, но смогла поступить в местный университет и потом перевестись в ЛГУ, который в итоге возглавила.

Сергей Богданов познакомился с Людмилой Алексеевной в 1972 году, когда поступил на филфак. Вербицкая читала юным филологам лекции и возглавляла профбюро университета. На долгие 47 лет их объединили увлеченность фонетикой русского языка, научная работа и добрые личные отношения. В жизни Сергея Богданова было много сложных моментов, и каждый раз именно Людмила Вербицкая находила нужные слова, которые помогали ему справиться с ситуацией.

— Она находила время, возможность, мотивацию, для того чтобы заниматься чужой болью. Никогда я не слышал от нее расплывчатых формулировок вроде «нельзя объять необъятное». Хотя просьб и обращений было очень много, — отметил собеседник «Известий».

Человек научный

По мнению представителя Дома Романовых в России, в прошлом шефа протокола Смольного, а сейчас одного из ведущих специалистов по этикету Ивана Арцишевского, Людмила Вербицкая была «лучшим ректором в мире».

— Я много с ней работал. Она была для меня образцом «человека научного», настоящим русским интеллигентом, самым лучшим ректором в мире. Уходящая натура, — с грустью сказал он «Известиям».

Ощущение яркости и веселости всегда было неразрывно связано с образом Людмилы Вербицкой, считает руководитель проекта «Матрица науки» Неонилла Ямпольская. В пример она привела несколько случаев, раскрывающих характер нашей выдающейся современницы. Один из них произошел во время визита в Россию королевы Великобритании Елизаветы II, программа которого включала посещение СПбГУ. Ректор показывала гостье знаменитый университетский коридор, после чего надо было спуститься со второго этажа на первый.

вербицкая Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Пикантность момента была в том, что спуск весьма крутой, а по королевскому протоколу никто не может прикасаться к августейшей особе, — вспоминает Неонилла Ямпольская, наблюдавшая эту сцену. — И Людмила Алексееевна единственная из присутствующих рискнула нарушить этикет и подала Елизавете II руку. Елизавета приняла поддержку без возражений. И на прощание подарила ректору СПбГУ свой парадный фотопортрет с супругом, принцем Филиппом. Он до последних дней стоял у Людмилы Алексеевны в кабинете рядом с портретами Валерия Гергиева и Владимира Путина.

Взаимная симпатия двух дам выразилась еще и в том, что в 1998 году Людмила Вербицкая возглавила Санкт-Петербургское отделение союза англоговорящих, который находится под патронажем королевы Великобритании.

А несколько лет назад Людмила Вербицкая согласилась встретиться с журналистами в пресс-клубе на улице Жуковского в центре Петербурга.

— Звонит: «Нам удалось проскочить Литейный, но по Жуковского вновь не проехать. Я к вам дойду», — вспоминает Неонилла Ямпольская. — Выхожу встречать, и вижу, как Людмила Алексеевна в красном платье — она любила этот цвет — буквально бежит. В лифте выпила глоток воды, и в зал.

Во время той встречи на столе стояли ромашки — обычные, купленные у бабушки у метро. И, уходя, Людмила Алексеевна вдруг спросила: «Это мне?» Оказалось, что это ее любимые цветы. С тех пор даже зимой Неонилла Степановна дарила ей ромашки.