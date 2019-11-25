Прямой эфир

Стала известна дата похорон бывшего ректора СПбГУ Вербицкой

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября, и ее похороны пройдут ‪27 ноября. Об этом сообщается на сайте вуза.

Гражданская панихида состоится в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ с 10 до 12 часов. В 12:30 начнется отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери, а в 14:30 — погребение на Северном кладбище.

«Я просто так говорю»
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни

В связи с кончиной президента учебного заведения студенты скорбят и выражают соболезнования родным и близким.

Как сообщили ТАСС в вузе, бывшего ректора СПбГУ похоронят рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, который предусмотрен для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Вербицкая ушла из жизни на 84-м году жизни. По данным Пятого канала, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Президент Российской академии наук Юрий Зинченко выразил соболезнования в связи с кончиной лингвиста, назвав ее главным русистом планеты.

Президент России Владимир Путин также принес глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой, а также коллективу университета. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что главу государства связывали очень добрые отношения с Вербицкой, они часто общались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент РАН выразил соболезнования по поводу смерти Вербицкой
Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019