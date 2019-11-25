Стала известна дата похорон бывшего ректора СПбГУ Вербицкой

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября, и ее похороны пройдут ‪27 ноября. Об этом сообщается на сайте вуза.

Гражданская панихида состоится в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ с 10 до 12 часов. В 12:30 начнется отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери, а в 14:30 — погребение на Северном кладбище.

В связи с кончиной президента учебного заведения студенты скорбят и выражают соболезнования родным и близким.

Как сообщили ТАСС в вузе, бывшего ректора СПбГУ похоронят рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, который предусмотрен для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Вербицкая ушла из жизни на 84-м году жизни. По данным Пятого канала, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Президент Российской академии наук Юрий Зинченко выразил соболезнования в связи с кончиной лингвиста, назвав ее главным русистом планеты.

Президент России Владимир Путин также принес глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой, а также коллективу университета. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что главу государства связывали очень добрые отношения с Вербицкой, они часто общались.