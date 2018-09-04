Названы лучшие вузы для техников, гуманитариев, медиков и инженеров

Специалистов технических специальностей лучше всего готовят московские, питерские, новосибирские и томские вузы. На экономистов предпочтительнее учиться в столичных и питерских институтах. Рейтинг гуманитарных вузов — самый москвоцентричный. А качественно выучиться на врача можно в Москве, Петербурге, Красноярске, Казани, Воронеже и Самаре. Лидером большинства направлений в очередной раз стал МГУ. Такие данные получили эксперты рейтингового агентства RAEX в результате исследования репутации вузов по укрупненным направлениям. С рейтингом вузов ознакомились «Известия».

Новый рейтинг репутации вузов по укрупненным направлениям агентство RAEX составило на основании изучения мнений студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, а также работодателей. Респонденты оценивали качество образования (это был ключевой фактор рейтинга), востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности вузов.

По большинству направлений (за исключением медицины и инженерных специальностей) абсолютным лидером стал МГУ им. М.В. Ломоносова. Он не сдает эту позицию уже несколько лет (аналогичные результаты были в предыдущих рейтингах — 2016 и 2015 годов, в 2017 году рейтинг не составлялся).

Исследование показало, что лучшие технические вузы страны находятся в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске. На них приходится 25 из 50 учебных заведений рейтинга. Их студенты отмечают высокое качество фундаментального образования и хороший уровень подготовки по прикладным направлениям. Среди недостатков респонденты назвали низкое материальное обеспечение и слабую международную интеграцию. В топ-5 вошли МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ и Национальный исследовательский томский политехнический университет. Они удерживают свои позиции с 2016 года. Томский вуз прорвался тогда в первую пятерку, потеснив НГУ и МИФИ.

Топ-10 вузов, готовящих по гуманитарным направлениям, на 70% состоит из московских учебных заведений. В него попали МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, РУДН, РАНХиГС и только три вуза из других городов — Петербурга, Новосибирска и Томска. Сильной стороной опрошенные студенты считают вовлеченность университетов-лидеров в научные исследования. В отличие от учащихся технических вузов они вполне довольны степенью международной интеграции: почти 70% отметили хорошее взаимодействие с иностранными университетами. Такого высокого показателя больше нет ни в одной из рассматриваемых сфер.

Явными лидерами в подготовке специалистов сферы экономики можно назвать МГУ, ВШЭ, СПбГУ, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, МГИМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Причем первые два вуза набрали в разы больше рейтинговых баллов, чем их соперники по топ-10. А вузы, вошедшие во вторую десятку, значительно отстают от всех вышеперечисленных. Большая часть респондентов (51%) из вузов, занявших места с 11-го по 50-е, заявила о желании обучаться в других институтах, если бы это было возможно.

— Сфера экономики и управления остается высоко привлекательной для российских абитуриентов. Так, стоимость платного обучения в ведущих экономических вузах Москвы в среднем на 64% выше, чем в технических вузах столицы, занявших наивысшие места в рейтинге по техническим, естественно-научным направлениям и точным наукам, — сообщили «Известиям» в агентстве RAEX.

Авторы исследования пришли к выводу, что математику и естественные науки лучше всего изучать в МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. В первую пятерку рейтинга также вошли МФТИ, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и НИЯУ МИФИ.

Зато в инженерно-техническом и медицинском направлениях — совсем другие лидеры. В первом лучшие вузы страны, по мнению респондентов, — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский томский политехнический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Во втором направлении лидируют Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Из вузов, расположенных за пределами двух столиц, наиболее высокую оценку получили медицинские университеты Красноярска, Казани, Воронежа и Самары.

— Рейтинг, представленный RAEX, репутационный, соответственно, это очень субъективный вариант оценки университетов, — пояснила «Известиям» директор информационно-рейтингового центра ВШЭ Людмила Солнцева. — Как могут студенты оценить преподавание? У них почти нет возможности сравнить по этому параметру свой вуз с другими. Репутация вуза зависит и от масштаба университета. Если в МГУ десятки тысяч студентов, то Российская экономическая школа совсем маленькая — там пара сотен студентов. Ей тяжело соревноваться. Но очень странно видеть ее на 19-м месте, хотя в международных рейтингах она высоко котируется.

По оценке эксперта, пятерка лидеров с прошлых рейтингов почти не изменилась. Это говорит о том, что сознание людей перестраивается очень медленно. Например, в ВШЭ факультет математики был открыт только в 2007 году, и по направлению «математика и естественные науки» вуз занял только восьмую строчку списка. Но в международных рейтингах по математике он очень активно продвигается.

Проректор РАНХиГС, кандидат физико-математических наук, доцент Максим Назаров считает, что так как рейтинг основан на субъективных оценках, то особого внимания заслуживает интерес студентов региональных вузов к обучению в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Эту возможность они могут получить при реализации проекта повышения академической мобильности на федеральном уровне.

Кроме того, по мнению эксперта, не надо придавать слишком большое значение разнице в баллах, полученных вузами. Потому что здесь большую роль играют субъективность отзывов, влияние на которые оказывает регион расположения — вузы Москвы и Питера получают преимущество, а также историческая репутация вуза.

— Рейтинги RAEX всегда достаточно интересные. Результаты заслуживают внимания, — добавил Максим Назаров.

Опросы агентства RAEX проводились в 2016–2018 годах, было получено свыше 60 тыс. оценок респондентов.