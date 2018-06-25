СПбГУ переедет на территорию единого кампуса

Государство продолжит материально поддерживать продвижение российских высших учебных заведений на международной арене. Об этом было объявлено во время заседания попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Участники совещания обсудили вопросы развития ведущих вузов страны, строительство единого кампуса университета Санкт-Петербурга и поддержку деятельности ассоциации его выпускников.

В апреле Градостроительный совет Ленинградской области одобрил две площадки для размещения нового кампуса СПбГУ — это территория бывшего Ржевского полигона во Всеволожске и земля в поселке Верево Гатчинского района. Университету требуется не менее 120–150 га земли под размещение. Сейчас СПбГУ занимает около 1 млн кв. м в разных зданиях, расположенных в пяти районах Санкт-Петербурга. Ректор вуза Николай Кропачев считает создание единого кампуса задачей номер один. Общая стоимость проекта, по некоторым оценкам, составляет 50 млрд рублей. Минэкономразвития в целом одобрило проект кампуса.

— Проект подготовлен, сегодня мы сможем это обсудить. Самое главное — найти оптимальное решение, чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке. Сейчас университет использует более 200 различных зданий и сооружений, часть из них непригодна не только для научно-учебной деятельности, но и даже для эксплуатации, треть площадей расположена во дворцах и исторических памятниках Санкт-Петербурга и навряд ли это тоже можно признать обоснованным. Это сдерживает развитие университета как единого научно-образовательного центра, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее рабочая группа, созданная по поручению Дмитрия Медведева, определила основные составляющие единого кампуса СПбГУ: научно-технологический медицинский комплекс, включая университетскую клинику на 700 коек (до 50 тыс. пациентов в год); научный парк для инструментального обеспечения образовательных и научных проектов; исследовательские и учебные лаборатории; около 1,5 тыс. учебных аудиторий; академическая гимназия; объекты спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы); студенческие общежития на 20 тыс. проживающих и другие объекты. По словам ректора учебного заведения, объекты инфраструктуры единого кампуса СПбГУ будут доступны не только для студентов, но и для обычных граждан.

— После проведения определенных процедур, в которых примут участие городские власти, власти Ленинградской области, федеральные власти должны будут окончательно принять решение о том, где можно было бы создавать единый университетский центр и за счет каких ресурсов, — отметил председатель правительства. — Денег на это потребуется довольно много. Очевидно, что довольно значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые находятся в настоящий момент в оперативном управлении университета.

Участники совещания также обсудили проект «5-100» — государственную программу поддержки крупнейших российских вузов. Она была запущена Министерством образования и науки в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Цель проекта — повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов — Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities. С 2013 по 2017 год на соответствующие программы было выделено более 50 млрд рублей.

— Определенные результаты есть. В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, понимая, что одними решениями здесь результат не достигается. Это должен быть результат постоянной кропотливой работы и самих университетов, и власти, и бизнеса, и работодателей, — сказал Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что осенью прошлого года компания Quacquarelli Symonds опубликовала очередной рейтинг «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA) 2017/18». В него вошли 20 вузов — участников проекта «5-100». Всего Россию в рейтинге представляют 74 университета (в 2016 году их было 64, в 2015-м — 47). Первые два места в рейтинге заняли российские вузы: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет.