Кампус СПбГУ будут возводить в границах Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга представил шесть вариантов размещения единого университетского городка СПбГУ: три участка в Пушкинском районе, площадка в Кронштадте, бывший аэродром Горская и земля между Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Об этом сообщает телеканал «78». Решено, что кампус будут строить на территории города.

Предполагается, что в новом комплексе будут жить, учиться и работать 20 тыс. студентов и 10 тыс. сотрудников. Концепция предусматривает больницу, спортивный центр, учебно-научные корпуса, общежития, конгресс-центр, парковку. Ранее Ленинградская область предлагала вузу площадку под Гатчиной, однако это вызвало негативную реакцию. Для строительства комплекса требуется территория площадью 100–130 га.

СПбГУ — первый университет России. Он был основан по указу императора Петра I, и сегодня Санкт-Петербургский университет — единственный вуз России, отметивший свое 290-летие. За почти три века истории университета в нем учились и работали тысячи выдающихся ученых, общественных, государственных и политических деятелей, писателей, художников и музыкантов: Дмитрий Менделеев, Иван Тургенев, Петр Столыпин, Александр Блок, Михаил Врубель, Михаил Глинка, Николай Рерих, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и другие.