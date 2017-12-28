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РУДН повысит долю иностранных студентов до 40% к 2020 году

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский университет дружбы народов (РУДН) намерен довести долю иностранных студентов до 40% к 2020 году. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В пресс-службе РУДН сообщили, что в 2016 году в учебное заведение поступило более 3,6 тыс. иностранных граждан, 73% из них — жители стран дальнего зарубежья. При этом более половины иностранцев (53,6%) обучаются «по контракту».

«К 2020 году соотношение иностранцев к числу российских студентов планируется довести до 40%», — рассказали в пресс-службе, добавив, что на данный момент доля иностранных студентов составляет 35%.

По словам ректора вуза Владимира Филиппова, в РУДН учатся представители 155 стран, 500 национальностей. Учебное заведение занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге Times Higher Education, являясь единственным российским вузом, попавшим в топ-100 по данному показателю.

В основном в университете обучаются студенты из Азии — 1,4 тыс. человек, стран СНГ и Балтии — 900 человек, а также африканских государств — 500 человек. Также в РУДН поступают жители стран Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и граждане США.

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