Военные РФ передали сирийскому университету учебную литературу

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали в библиотечный фонд Тишринского университета в Латакии литературу для изучения русского языка и книги на арабском языке о блокаде Ленинграда.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Центра, полковника Сергея Васильева, книги изданы «Русской гуманитарной миссией».

Он отметил, что российским офицерам в работе активно помогают переводчики, среди которых есть выпускники Тишринского университета.

Васильев также выразил признательность всему педагогическому коллективу вуза от имени руководства Центра по примирению враждующих сторон.

Тишринский университет в Латакии — один из пяти государственных университетов в Сирии. Учебное заведение основано в мае 1971 года. Курсы русского языка на базе Института иностранных языков при университете действуют с 2011 года.

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ начать вывод российских войск после полного разгрома в этой стране террористической организации ИГ (запрещена в РФ). При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.