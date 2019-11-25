«Я просто так говорю»

В Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет умерла бывший ректор СПбГУ, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Она олицетворяла собой целую эпоху языкознания, являясь ярким представителем ленинградской фонологической школы. Любовь к русскому языку ей привила бабушка, которая, несмотря на четыре класса образования, сочиняла стихи, чтобы отвлечь внучку от мыслей о еде — детство Людмилы Вербицкой прошло в блокадном Ленинграде.

Уже тогда она поражала своих друзей умением читать стихи. Ее чтением заслушивались даже несовершеннолетние преступницы, которые окружали ее в львовской колонии, куда 13-летнюю Люду отправили после ареста отца — секретаря горисполкома Алексея Бубнова, репрессированного по «ленинградскому делу». Будучи подростком, она могла заставить людей прислушаться к красоте сложения языка, испытать благоговение перед истинным и великим.

Ей хотелось стать врачом, но дочери врага народа это сделать не разрешили. Так Люда попала на филологический факультет Львовского университета, откуда перевелась в ЛГУ — вуз, который в итоге возглавила. Она поднималась от старшего лаборанта до ректора стремительными шагами. После внезапной смерти Станислава Меркурьева Людмила Вербицкая оказалась первой фигурой, которую не назначили, а выбрали. Ломать устои было непросто, но Вербицкая стала той женщиной, которую выдвинули и выбрали практически одни мужчины, из которых состоял тогда ученый совет СПбГУ.

Потом ей еще не раз удавалось сломать сопротивление тех, кто в нее не верил. Она добилась всех титулов и завоевала все награды. При ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. Она была избрана действительным членом Российской академии образования, сопредседателем Ассоциации классических университетов РФ, вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

В 2002 году она создала необычный словарь-справочник для чиновников — «Давайте говорить правильно». В этом словаре уделялось большое внимание правильности расстановки ударений. Так, не очень грамотно говорящие чиновники могли узнать, что в слове «агентство» ударение правильно ставить на второй, а не на первый слог, в слове «алкоголь» — на последний, а не на первый. По словам президента РАО Юрия Зинченко, Людмила Вербицкая была единственным человеком в стране, который мог позволить себе поправить речь главы государства. Обращался к ней и Владимир Путин.

— Когда у меня у самого возникают сложности, я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией, — рассказывал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования в декабре 2015-го. — Некоторые случаи были, когда я прямо с борта самолета звонил, впереди было какое‑то мероприятие, и мы с коллегами не могли прийти к общему мнению: а как правильно сказать — так или иначе. У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она прямо в эту же секунду — всё знает.

С 18 февраля 2008 года Людмила Вербицкая стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Ее путь наверх достиг высшей точки еще в молодости, и тех пор Людмила Вербицкая не снижала планки, не теряла набранную высоту. Она всегда жила и говорила высоким стилем. Ненавидела нецензурную лексику. Когда ее спрашивали, пишет ли она заранее свои речи, Людмила Алексеевна отвечала: «Нет, я просто так говорю».