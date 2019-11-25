Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой, а также коллективу университета. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — рассказал Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Людмила Вербицкая — лингвист-русист, профессор СПбГУ, его ректор в 1994–2008 годах. Она стала первой женщиной, которая возглавила этот университет. При ней были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский.