США и КНДР не дали ответа о визите Трампа и Ким Чен Ына 9 мая в Москву

Кремль пока не получил ответа от США и КНДР о возможном участии их лидеров — Дональда Трампа и Ким Чен Ына — в мероприятиях в честь Дня Победы в 2020 году. Об этом 25 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

В рамках саммита G-20, проходившего в японской Осаке в июне, Путин пригласил президента США Дональда Трампа посетить парад Победы в 2020 году. В августе стало известно о приглашении в Москву лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

На праздничные мероприятия были также приглашены президент Украины Владимир Зеленский, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Франции Флоранс Парли. Участие в праздничных мероприятиях подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 20 ноября стало известно о том, что в военном параде на Красной площади в Москве будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра. В том числе машины пехоты «Армата» и «Курганец-25», «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей «Тайфун».

В общей сложности парады Победы в 2020 году пройдут в 29 российских городах.