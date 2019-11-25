В Академии труда рассказали о профессиях с высокой конкуренцией

Специалисты Академии труда рассказали о профессиях с наиболее высокой конкуренцией. Труднее всего найти работу представителям творческих профессий. На первом месте рейтинга — музыканты и актеры. Непросто устроиться архитекторам, дизайнерам и специалистам по связям с общественностью. Кроме того, высокая конкуренция отмечается у юристов, маркетологов и экономистов.