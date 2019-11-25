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Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия не может не решать геополитических задач в силу своего географического положения. Об этом на странице в Facebook заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о российской базе в Крыму.

Сенатор особо подчеркнул, что стоит напомнить Хомчаку о том, что Крым является российской территорией, пишет «РИА Новости».

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23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.

22 ноября представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения полуострова. Он отметил, что для этого была создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

23 ноября глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, не существует. По его словам, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.

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