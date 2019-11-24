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Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Жители Крыма и Донбасса ненавидят украинских политиков, поэтому стране никогда не удастся вернуть эти территории. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил бывший депутат рады Евгений Балицкий.

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«Они нас ненавидят. После того как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — сказал экс-депутат.

Балицкий резко высказался о государственном перевороте на Украине в 2014 году, который в Киеве называют «революцией достоинства».

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду всё равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», — заявил политик.

Он добавил, что после государственного переворота Киев «ходит по Европе без штанов и попрошайничает», а также напомнил, что те, кого Киев называет «сепаратистами», тоже являются украинцами.

По его мнению, минский формат нужен для оттягивания времени, тогда как главным является установление мира.

Балицкий положительно высказался об отводе войск и прекращении убийств, так как возвращение Донбасса в состав Украины в любом случае невозможно. По его словам, к такому выводу он пришел, потому что часто общается в Крыму с людьми родом из ЛНР и ДНР.

Политик посоветовал навсегда забыть про Крым, ДНР и ЛНР и «оформить это мероприятие» в рамках законодательства Украины.

«Всё остальное — это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что «у вас в холодильнике нет хлеба — это нормально», — резюмировал он.

22 ноября представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения полуострова. Он отметил, что для этого была создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

23 ноября глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, не существует. По его словам, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.

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