Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, не существует. По его словам, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил.

«Более 20 лет Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма, многие годы пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину в Россию», — сказал Гемпель журналистам в субботу, 23 ноября.

Он отметил, что результаты референдума для всего мирового сообщества очевидны, в том числе и для стран, участвующих в санкционной политике Киева. Политик призвал Киев «не тратить свой потенциал впустую».

«Киеву необходима стратегия добрососедства с Россией в интересах своих же граждан», — цитирует депутата «РИА Новости».

22 ноября представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения Крыма. Он отметил, что для возвращения полуострова в состав Украины была создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

13 сентября Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Он также отмечал, что Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.