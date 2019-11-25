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Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале TopInform.

Ситуацию на полуострове экс-нардеп сравнил со всесоюзной стройкой времен СССР. «Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», — сказал Волга.

Он добавил, что за пять лет в Крыму построили множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.

23 ноября глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, не существует. По его словам, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией.

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