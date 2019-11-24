На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. Об этом сказал начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» в субботу, 23 ноября.

«Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул Хомчак.

По его словам, власти России якобы рассматривают Крым как возможность доминирования в Средиземном море.

Он также отметил, что в настоящий момент российская власть позиционирует весь Черноморский бассейн чуть ли не как собственные внутренние воды. При этом ни Украина, ни ее союзники на Западе не станут закрывать на это глаза.

«Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО — Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии у нас был только что разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами», — добавил начальник украинского Генштаба.

Как он сказал, в ближайшее время Черное море станет районом, в котором различные силы начнут испытывать свои возможности и терпение.

22 ноября представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения полуострова. Он отметил, что для этого была создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

23 ноября глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, не существует. По его словам, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.