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Китаянка сломала 10 ребер во время кашля

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Фото: depositphotos/aletia
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Жительница Китая сломала 10 ребер в результате приступа кашля, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. 20-летняя девушка, страдающая приступами ночного кашля из-за астмы, обратилась к медикам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.

Рентген показал, что во время кашля женщина сломала десять ребер. Согласно результатам обследования, у нее необычно низкая плотность костей из-за дефицита витамина D и критически низкого уровня кальция и фосфора в крови.

Выяснилось, что девушка мечтала о светлой коже. Для этого она старалась пореже выходить на улицу и круглый год пользовалась лосьоном от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, что и привело к острой нехватке витамина D.

В августе сообщалось, что британец Тревор Уокер, игнорировавший два месяца кашель, скончался через 16 дней после того, как узнал его причину. По словам родственников 56-летнего мужчины, вся семья была уверена, что он простудился, однако врачи диагностировали у него рак кишечника. Болезнь распространялась очень быстро, и кашель стал свидетельством того, что рак достиг легких.

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