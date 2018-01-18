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Американка сломала себе ребро во время приступа кашля

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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В американском штате Массачусетс произошел необычный медицинский случай. Пожилая женщина сломала себе ребро во время сильного кашля.

Американка обратилась к медикам с жалобами на приступы сильного кашля и боли в груди. Изначально лечащий врач предположил, что 66-летняя пациентка подцепила респираторную инфекцию.

Несмотря на лечение, состояние женщины не улучшилось. Позднее врач обратил внимание на огромный синяк на боку пациентки — ей была назначена томография.

В результате у женщины был зафиксирован перелом девятого правого ребра со смещением. Более того, у нее также был диагностирован коклюш, одним из симптомов которого является спазматический кашель, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Медики предположили, что ребро было сломано во время очередного приступа кашля. По данным врачей, 4% пациентов, больных коклюшем, сталкиваются с переломами ребер.

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