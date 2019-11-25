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Ученые собрали дискографию музыки мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые из Гарвардского университета собрали дискографию традиционной музыки различных культур в рамках своего проекта Natural History of Songs. Она состоит из 118 песен авторства 86 культур, проживающих в 30 разных географических регионах, и информации об этой музыке.

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В ней содержатся более пяти тысяч аннотированных антропологических и этномузыкологических текстов о музыке, из которых две тысячи — переведенные на английский тексты песен, а остальное — описание исполнения песен и ее анализ.

Собранная дискография находится в открытом доступе на официальном сайте проекта. Также она доступна в форме интерактивных графиков, на которых музыку также можно послушать. Кроме того, также можно пройти тест на определение контекста использованной в работе музыки.

В то же время ученые выяснили, что в музыке, как в языке, есть универсальная структура, единая для разных культур, говорится в статье журнала Science. Исследователи пришли к выводу, что у разных народов определенные песни схожи между собой по трем основным параметрам — формальности, религиозности и эмоциональности. В свою очередь, эти факторы зависят от характеристик звучания — высоты звука и темпа.

Специалисты собрали и проанализировали этнографические данные о колыбельных, целительных, танцевальных и любовных песнях 315 различных культур. Они узнали, что в зависимости от культуры музыка может звучать по-разному. При этом в ней можно проследить некоторую схожесть мотивов.

Например, колыбельные песни должны быть успокаивающими. Так, в первую очередь музыка призвана вызывать определенные эмоции, которые пусть и проявляются по-разному в зависимости от культуры, схожи в своей психической основе.

Сотрудники сервиса «Яндекс.Музыка» ранее провели исследование в честь Дня сурка. Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев. В 2019 году такой песней-рекордсменом стал «Морской шум» — это просто звук волн.

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