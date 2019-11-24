Абхазия запретила вывоз эвкалипта из республики

Государственная инспекция по карантину растений Абхазии объявила о запрете экспорта эвкалипта, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной стало массовое распространение карантинного вредителя офелимуса.

Уточняется, что ведомство запрещает трансграничное перемещение из Абхазии всех сортов эвкалиптов.

Основой запрета на экспорт эвкалипта является постановление кабинета министров Республики Абхазия от 30 августа 2001 года № 142 «О порядке заготовки и вывоза за пределы республики особо ценных декоративных и интродуцированных растений».

Контролем за исполнением приказа займется руководство госинспекции и начальников пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов «Псоу» и «Гал».

Офелимус — перепончатокрылые насекомые, паразитирующие на эвкалипте.

22 октября специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, что масло эвкалипта эффективно при профилактике гриппа и простуды в холодный период года.