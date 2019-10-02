Абхазия отменила ограничение на границе с Грузией

Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии отменила ограничение на пересечение границы с Грузией. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте СГБ.

«Временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией (въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии), введенное в июне 2019 года, отменено», — указано в сообщении.

В июле в Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией. По словам вице-спикера абхазского парламента Левона Галустяна, диалог возможен только на условиях отказа Грузии от воинственной риторики, а также желания поменять взаимоотношения.

При этом он отметил, что послевоенная история демонстрирует лишь желание Грузии «поработить» Абхазию.

Галустян обратил внимание на то, что Тбилиси отказывается от подписания соглашения о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, что противоречит всем примирительным заявлениям, исходящим от грузинских властей.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.