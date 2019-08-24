Абхазиатские игры: в кавказской республике пройдут выборы президента

В воскресенье, 25 августа, в Абхазии состоятся выборы президента. Обстановка в республике неспокойная. Сначала лидера оппозиции Аслана Бжания тяжело отравили при невыясненных обстоятельствах. За несколько дней до выборов штаб другого кандидата, Олега Аршбы, обстреляли из стрелкового оружия. «Известия» разбирались в том, чего ждать от дня голосования.

Отравление апатией

Первоначально президентские выборы были назначены на 21 июля. День голосования, однако, перенесли из-за чрезвычайного происшествия. В конце апреля один из лидеров оппозиции, Аслан Бжания, почувствовал недомогание, когда летел из Москвы в Сочи. Самолет сел — и политика тут же отправили обратно в Москву, где госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Согласно ряду сообщений, у него диагностировали острую форму пневмонии. В социальных сетях, однако, циркулировали версии об отравлении. В пользу этой трактовки событий свидетельствовало то, что вместе с Бжания с аналогичным диагнозом госпитализировали двух его охранников.

Оппозиционеры потребовали перенести выборы с 21 июля на 23 ноября, чтобы в них мог принять участие и Аслан Бжания. Активисты объявили о бессрочной акции протеста и потребовали отставки президента Рауля Хаджимбы. В ночь на 21 мая была перекрыта центральная трасса республики. После этого парламентарии назначили выборы на август.

абх В ночь на 21 мая была перекрыта центральная трасса республики — после этого парламент назначил выборы на август Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Казалось, что после такой акции шансы оппозиции на итоговую победу увеличились. Однако конвертировать тактическое преимущество во что-то осязаемое оппонентам действующей власти не удалось. Сам Бжания взвесил возможные плюсы и минусы от участия в кампании, оценил состояние здоровья и от участия в выборах отказался. Согласовать другого единого кандидата оппозиции не удалось.

В результате сейчас в избирательном бюллетене значится девять фамилий — рекорд в истории абхазской политики. Для сравнения на главный пост в 2014 году претендовали четыре человека, в 2009 году — пять. При этом нынешние выборы проходят на фоне заметной апатии, когда большинство потенциальных избирателей либо не знают, кому отдать свой голос, либо вообще не пойдут голосовать.

Этому поспособствовали и неверие в обещания чиновников, и накопившийся груз социально-экономических проблем. Достаточно сказать, что у многих жителей республики по утрам и вечерам нет воды, света. Недовольство вызывает тяжелая криминогенная ситуация. Одним из самых громких дел последнего времени стало убийство сотрудниками МВД 50-летнего Анзора Тарбы. Мужчина скончался от пыток, когда его заставляли сознаться в похищении человека.

В тени тяжеловесов

Среди всех кандидатов выделяются три претендента на главный пост. Один из них — действующий президент Рауль Хаджимба. Себе в актив он записывает хорошие отношения с Россией, признание независимости республики Сирией и погашение международных долгов, доставшихся от прежнего руководства. Хаджимба ведет предвыборную кампанию без лозунгов и баннеров, делая основной акцент на встречах с избирателями. На агрессивные заявления оппонентов вместо него отвечает партия.

Оппозиция действует разными колоннами. Партия «Амцахара» («Родовые огни», изначально возникшая как ветеранское движение участников грузино-абхазского конфликта) выдвинула на президентский пост Алхаса Квициния, который долгое время занимал должность заместителя главы администрации Сухума. Аслан Бжания, отказавшись от своего участия, поддержал эту кандидатуру.

Квициния критикует современное состояние российско-абхазских отношений. «Дружба между нашими государствами, на мой личный взгляд, остывает. Вы помните, в 2014 году при подписании договора, как нынешний президент говорил, что этот договор нам позволяет выйти на новый уровень. Но этого уровня мы не ощутили и не видим, а наоборот, мы уже беспокоимся о наших отношениях», — говорит он. Политик также выступает против лишения этнических грузин гражданства Абхазии.

абх Один из главных кандидатов на победу в выборах — действующий президент Рауль Хаджимба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другую часть оппозиции возглавляет бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба. За его спиной также стоит политический тяжеловес. Выдвижение Аршбы поддержал бывший президент Александр Анкваб. Тот играет заметную роль в абхазской политике с момента распада СССР, пережил несколько взлетов и падений. Во время войны с Грузией возглавлял МВД Абхазии, поссорился с первым президентом Владиславом Ардзинбой, вынужденно уехал в Россию. Потом вернулся, занимал должности вице-премьера, премьер-министра, а с 2011 по 2014 год был президентом. В результате массовых акций протеста оставил пост, но сохранил влияние на часть абхазского общества. Сам в нынешних выборах он не участвует в силу возраста.

О своей предвыборной программе Аршба говорит мало. Самым громким событием стал обстрел его предвыборного штаба. 21 августа неизвестные открыли огонь по помещению в окрестностях Гудауты. Оперативники нашли на месте происшествия семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.

В контакте с Москвой

Эксперты говорят, что наиболее вероятным результатом голосования станет выход двух кандидатов во второй тур. «По моим оценкам, первая тройка претендентов идет с примерно одинаковым результатом. Возможно, Хаджимба в первом туре чуть опередит преследователей. Думаю, он получит 26–28%, а за Аршбу и Квициния проголосуют 22–23% избирателей», — объясняет «Известиям» абхазский журналист Антон Кривенюк.

Но если фамилия будущего президента еще неизвестна, то внешнеполитические ориентиры определены четко. Ни один из кандидатов не декларирует сближение с Тбилиси. Все претенденты обещают улучшать отношения с Россией. Москва была и остается главным партнером Сухума.

абх Внешнеполитические ориентиры определены четко — ни один из кандидатов не декларирует сближение с Тбилиси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российская же сторона в ходе нынешней кампании явных предпочтений не демонстрирует. Да, 7 августа Владимир Путин встретился с Раулем Хаджимбой, но однозначной, очевидной поддержки Кремль никому не оказывает. С одной стороны, отношения Москвы и Сухума выстроены довольно четко, любой новый глава республики вряд ли что-то кардинально изменит. С другой стороны, Москва таким образом подчеркивает суверенитет Абхазии.