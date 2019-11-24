Взрослая немецкая овчарка осталась щенком на всю жизнь

Чистокровная немецкая овчарка по кличке Рейнджер из города Феникс американского штата Аризона всю жизнь будет выглядеть как щенок из-за редкой болезни. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Собака после рождения заразилась инфекцией. Рейнджера удалось вылечить, но его рост остановился. В результате инфекции организм пса перенес генетическую мутацию. Сейчас ему два года, но он выглядит как маленький щенок.

При этом изначально хозяева собаки скептически воспринимали поставленный врачом диагноз, так как болезнь считается очень редкой. Из-за карликовости Рейнджер страдал от разных проблем со здоровьем, но их удалось решить благодаря хорошему лечению.

19 ноября группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Калифорнийского университета Трея Айдекера создали формулу для перевода возраста собаки в человеческий.