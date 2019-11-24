Взрослая немецкая овчарка осталась щенком на всю жизнь
Чистокровная немецкая овчарка по кличке Рейнджер из города Феникс американского штата Аризона всю жизнь будет выглядеть как щенок из-за редкой болезни. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
Собака после рождения заразилась инфекцией. Рейнджера удалось вылечить, но его рост остановился. В результате инфекции организм пса перенес генетическую мутацию. Сейчас ему два года, но он выглядит как маленький щенок.
Публикация от Ranger (@ranger_thegshepherd) 31 Май 2019 в 11:39 PDT
При этом изначально хозяева собаки скептически воспринимали поставленный врачом диагноз, так как болезнь считается очень редкой. Из-за карликовости Рейнджер страдал от разных проблем со здоровьем, но их удалось решить благодаря хорошему лечению.
19 ноября группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Калифорнийского университета Трея Айдекера создали формулу для перевода возраста собаки в человеческий.