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Осетрина искусственной свежести: ученые вырастят мясо ценной рыбы

Для создания деликатеса потребуются стволовые клетки мальков и инкубатор
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России появился первый проект по производству искусственной рыбы. Биологи рассчитывают выращивать осетрину с помощью мышечных волокон, которые помещают в специальные инкубаторы. Опытная партия уже получена, сейчас идет отладка технологии. Планируется, что фарш из культивируемой рыбы появится в продаже через три года. Согласно прогнозам, цена приготовленного из него блюда будет чуть выше, чем у еды премиального сегмента из классического мяса рыбы.

Стволовой продукт

В недалеком будущем искусственное мясо может стать не только кулинарным изыском и продуктом для противников забоя животных, но и обычной едой. Ее производство к тому же потребует меньшего количества ресурсов, чем традиционное хозяйство. В настоящее время в мире уже появилось множество стартапов, которые развивают технологию получения клеточного мяса, однако за производство такого продукта как осетрина впервые взялись именно российские специалисты.

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Биоматериал для выращивания мяса мы берем у мальков рыб с помощью биопсии, поскольку в их мышцах содержится наибольшее количество стволовых клеток, которые необходимы для нашего производства, — рассказал генеральный директор компании ArtMeat Аскар Латышев. — После выделения клеток помещаем их в специальный биореактор, в котором обеспечивается подводка питательных веществ и необходимый температурный режим.

По словам ученого, основной целью на данном этапе работ является подбор таких условий, при которых мясо будет расти наибольшими темпами. В частности, этого можно добиться, найдя оптимальный состав питательной среды — он подбирается опытным путем с помощью изменения концентрации глюкозы, аминокислот и других важных компонентов. Кроме того, в ходе опытов ученые ищут оптимальные режимы работы оборудования, обеспечивающие подходящую температуру, скорость перемешивания среды, влажность и концентрацию углекислого газа.

В ходе работы специалисты отбирали самые активно делящиеся клетки. Впоследствии они были заморожены для дальнейших экспериментов и производства.

Параллельно с опытами над получением мышечной ткани биологи уже начали экспериментировать с выращиванием жировых компонентов мяса из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживаются к мышечным.

— Таким образом мы хотим добиться создания наиболее близкого аналога натурального продукта, при приготовлении которого именно жир оказывает решающее влияние на вкусовые качества, — пояснил Аскар Латышев. — Кроме того, в ходе более естественного совместного развития мышечные и жировые клетки могут расти быстрее, чем по отдельности. Это является еще одним аргументом в пользу их объединения в одном инкубаторе.

Клеточный бургер

Осетров для производства нового продукта ученые из Казани выбрали, исходя из кулинарной ценности этой рыбы, которая в России является промысловым видом. В конечном итоге биологи планируют производить в инкубаторах искусственный рыбный фарш, который можно будет употреблять в пищу после тепловой обработки.

Ученые отметили, что по сравнению с традиционным хозяйством новый способ производства потребует меньшее количество таких ресурсов, как земля, пресная вода и электроэнергия.

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— Если несколько лет назад для создания культивируемого мяса использовали стволовые клетки костного мозга, то в данном случае ученые применили более передовую технологию их получения из мышц животных, что может упростить научную работу, — считает профессор кафедры Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения Московского государственного университета пищевых производств Татьяна Данильчук. — Кроме того, реализация экспериментов в инкубаторах (вместо более простого выращивания клеток в плоской лабораторной посуде) говорит о близком приближении технологии к тому состоянию, когда ее можно будет масштабировать на производство.

Однако эксперты рынка пока скептически смотрят на перспективы нового продукта.

Несмотря на тот интерес, который вызвало недавнее появление в продаже мяса растительного происхождения (котлеты Beyond Meat были изготовлены из гороховой муки), оно так и не стало пользоваться существенным спросом, поскольку уступает натуральному продукту по вкусовым качествам при более высокой цене, — рассказал генеральный директор исследовательской компании Vatel Marketing Роман Калинин. — Думаю, нечто подобное может произойти и с культивируемым мясом, особенно в такой категории как осетрина, потребители которой очень притязательны к качеству. Поэтому я бы посоветовал ученым нацеливаться на более массовый потребительский сегмент, например, на говядину.

Ожидается, что фарш из искусственной рыбы появится через 3–4 года. Согласно прогнозам, цена приготовленных из него блюд будет чуть выше, чем у еды премиального сегмента из классического мяса рыбы. Далее, по мере развития технологии, стоимость искусственной осетрины планируется снижать, в результате чего она начнет конкурировать с продукций среднего ценового сегмента. Произойти это может уже в 2026–2027 годах.

Справка «Известий»

Еще в 1930 году Уинстон Черчилль высказался о перспективах создания искусственного мяса: «Через 50 лет мы не будем выращивать целого цыпленка, чтобы есть только грудки или крылышки, а станем выращивать эти части отдельно в подходящей среде». Однако британский премьер был слишком оптимистичен в своих прогнозах — технология производства еды в пробирке была запатентована лишь в 2001 году биологом Виетом Вестерхофом из Амстердамского университета.

Он предложил засеивать мышечными клетками специальную матрицу из коллагена, а затем помещать ее в питательную среду, которая обеспечивает биологический рост.

Со временем ученые улучшили качество получаемых образцов, совмещая мышечные клетки с жировыми, а также увеличили скорость их развития с помощью применения инкубаторов. 5 августа 2013 года в Лондоне был публично приготовлен первый бургер с котлетой из культивированного мяса, предоставленного группой ученых из университета Маастрихта. Однако приглашенные дегустаторы низко оценили качество продукта, что показало необходимость в дальнейшем совершенствовании технологии его получения.

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