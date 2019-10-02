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«Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Бенфикой»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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Петербургский «Зенит» и лиссабонская «Бенфика» объявили стартовые составы перед очным матчем в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет в среду, 2 октября, в гостях у российской команды на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 22:00 мск, передает «Газета.ру».

За «Зенит» будут играть: Бранислав Иванович (капитан команды), Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Игорь Смольников, Любомир Фейса. На воротах — Андрей Лунев.

В стартовом составе «Бенфики» на поле выйдут: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Адель Таарабт, Жардел, Рафа Силва, Любомир Фейса, Аппеит Пирес Габриэль, Харис Сеферович, Томас Таварес, Пицци. Ворота будет защищать Одиссеас Влаходимос.

Ранее в сентябре стал известен состав российской сборной по футболу на ЧЕ-2020 против команд Шотландии и Кипра.

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