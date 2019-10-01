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Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал возможность своего возвращения в «Спартак», из которого он ушел в 2015 году.

По словам футболиста, он уважает красно-белых и ушел их команды достойно, но возвращаться не намерен.

«Сразу говорил, что, когда после чемпионата мира начались какие-то почвенные и беспочвенные разговоры о «Спартаке», я сразу сказал, что это невозможно. Мне многие задают вопросы, и партнеры, и друзья: а если бы позвали в «Спартак», прямо реально», — приводит слова спортсмена YouTube-канал «Рашен Football».

При этом он отметил, что до сих пор не празднует и не будет праздновать гол в ворота «Спартака», пишет «Газета.ру».

Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака» и выступал за команду с 2006 по 2015 год.

22 сентября сообщалось, что Дзюба стал героем мемов и шуток из-за реакции на решение арбитров отменить его гол в матче с «Рубином».

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