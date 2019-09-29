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Семин объяснил свой жест после гола в ворота «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал свой жест после гола в ворота «Зенита», когда иронично начал показывать прямоугольник в воздухе.

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«Мой жест судьям после гола, наверное, был неправильной реакцией. Но это эмоции, я же ничего вызывающего не делал», — цитирует 72-летнего специалиста «Газета.ру».

В матче было отменено два гола с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). На 40-й минуте арбитр не засчитал мяч нападающего «Локомотива» Федора Смолова, а в добавленное к матчу время — гол игрока «Зенита» Роберта Мака.

«Слава богу, посмотрели оба эпизода — и наш, и их. У меня как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось», — заключил он на пресс-конференции.

«Локомотив» выиграл «Зенита» со счетом 1:0. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол в матче забил Гжегож Крыховяк.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак ранее заявил, что в начале матча было нарушение в штрафной хозяев поля на Магомеде Оздоеве, однако в этом эпизоде судья не стал использовать VAR.

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