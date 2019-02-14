Впервые в истории Лиги чемпионов применили систему видеопомощи арбитрам

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) впервые применили в Лиге чемпионов.

Это произошло в первом матче 1/8 финала турнира между «Аяксом» и мадридским «Реалом» в Амстердаме. Словенский судья Дамир Скомина обратился к VAR после гола в ворота «Реала» на 38-й минуте при счете 0:0. В итоге мяч, забитый защитником «Аякса» Николасом Тальяфико, не был засчитан из-за офсайда.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:2 в пользу мадридского клуба. На 60-й минуте матча счет открыл форвард гостей Карим Бензема. «Аякс» сумел отыграться на 75-й минуте игры усилиями Хакима Зиеша. Однако Марко Асенсио на 87-й минуте принес победу «Реалу».

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы в декабре 2018 года.

VAR также будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, на чемпионате Европы 2020 года, Лиге Европы сезона-2020/21 и в финале Лиги наций в 2021 году.

Система необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.



