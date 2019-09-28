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Семак оценил отмененные голы в матче «Локомотива» и «Зенита»

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Главный арбитр встречи 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» Михаил Вилков должен был назначить 11-метровый удар в ворота железнодорожников.

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Такое мнение высказал журналистам после матча главный тренер петербургской команды Сергей Семак, передает ТАСС в субботу, 28 сентября. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба, единственный гол забил Гжегож Крыховяк.

«Я считаю, что в начале матча было нарушение в штрафной на Магомеде Оздоеве, не понимаю, почему судья не посмотрел систему видеоассистента рефери (VAR)», — сказал Семак.

В то же время он положительно оценил систему видеовиксации, с помощью которой было отменено два гола в матче — на 40-й минуте после забитого мяча нападающего «Локомотива» Федора Смолова и в добавленное к матчу время после удара игрока петербургской команды Роберта Мака.

«Мы сегодня беззубо играли в атаке, давали «Локомотиву» возможности играть на контратаках, что он умеет делать очень хорошо», — добавил специалист. По его словам, на команду не будет давить «факт потери лидерства».

«Сезон длинный и сложный, конкретный матч не решает ничего в борьбе за чемпионство в глобальном смысле. Все команды хорошо укомплектованы, так что нас ждет интересный сезон», — пояснил главный тренер «Зенита».

26 сентября стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу. Матчи пройдут 30 и 31 октября. Семь клубов РПЛ, среди которых был и действующий обладатель трофея, «Локомотив», выбыли из розыгрыша турнира.

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