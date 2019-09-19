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«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Московский «Локомотив» со счетом 2:1 победил немецкий «Байер» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча прошла в Леверкузене 18 сентября.

Голы на свой счет записали хавбеки Гжегож Крыховяк (16-я минута) и Дмитрий Баринов (37). Автоголом отметился защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес.

Примечательно, что владение мячом у красно-зеленых на протяжении всего матча составило 31%.

По словам главного тренера москвичей Юрия Семина, его команда показала отличную игру без мяча.

«Веру [в победу] до футболистов пришлось донести через правильный выбор игры, через дисциплину. Есть игра с мячом, а есть — без мяча. Сегодня мы хорошо сыграли без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы», — цитирует его ТАСС.

1 октября в рамках второго тура «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

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