Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

После матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сейчас Россия находится на шестом месте с коэффициентом 42,883 балла, а португальцы на седьмом – 42,049 балла. Шестая строчка позволит стране отправить по три клуба в Лигу чемпионов и в Лигу Европы.

Однако Португалия может обогнать Россию в случае неудачи «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА. Их матчи состоятся в четверг, 19 сентября, пишет ТАСС.

Коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура ЛЧ.