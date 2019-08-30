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Игрок «Реала» Азар стал лучшим футболистом Лиги Европы по версии УЕФА

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Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire
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Бельгийский футболист испанского «Реала» Эден Азар, который в прошлом сезоне выступал за «Челси», признан лучшим игроком Лиги Европы сезона -2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в пятницу, 30 августа, пишет ТАСС.

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Церемония награждения проходит в Монако. На звание лучшего игрока также претендовали француз Оливье Жиру («Челси») и серб Лука Йович, который в сезоне-2018/19 играл за немецкий «Айнтрахт» и летом также перешел в «Реал».

30 мая футбольный клуб «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1 и выиграл Лигу Европы. Встреча прошла 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

В составе победителей голы на свой счет записали Оливье Жиру (49-я минута), Педро Родригес (60) и оформивший дубль Эден Азар (65, 72). За «Арсенал» отличился Алекс Ивоби (69). Эта победа стала второй для «Челси» в Лиге Европы.

29 августа голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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