Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»

Национальное первенство по футболу близится к своему экватору. Пока нынешний сезон получается одним из самых интригующих за последнее время. А в предстоящем 11-м туре премьер-лиги болельщиков ждет противостояние главных претендентов на золотые медали — «Зенита» и «Локомотива». Эксперты считают, что эта игра станет ключевой в первой части сезона. Другие команды из лидирующей группы постараются воспользоваться осечками конкурентов.

«Локомотив»–«Зенит»

Расклады перед матчем максимально просты: если москвичи побеждают, то обгоняют лидера в турнирной таблице. При этом выигрыш не гарантирует «Локо» первую строчку в РПЛ, так как между ними и «Зенитом» располагаются ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Таким образом, победа москвичей накалит борьбу за высокие места в чемпионате России до предела.

— Безусловно, этот матч можно считать ключевым в первой части сезона, — заявил «Известиям» бывший тренер «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков.

Победа же «Зенита» позволит питерцам увеличить отрыв от одного из основных конкурентов до шести очков. Именно «Локомотив», наравне с сине-бело-голубыми, считают главным фаворитом РПЛ. Оба клуба в последние несколько лет считаются наиболее стабильными по результатам и составу. Однако при этом команды имеют весьма плотный график: чемпионат России, Лига чемпионов и Кубок страны. Правда, последний для «Локо» уже не актуален. В среду «железнодорожники» вылетели на стадии 1/16 финала Кубка, уступив на выезде калининградской «Балтике» (1:1 в основное время, 1:4 — по пенальти). Так что у москвичей график теперь попроще.

— Хватит ли «Локомотиву» того эмоционального заряда, который его футболисты получили после победы на старте Лиги чемпионов? Это надо у них самих спросить. Мы со своей стороны будем готовиться к этому важному матчу. Поедем в Москву с мыслями о том, что надо забирать у соперника три очка, — заявил «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

«Урал»–ЦСКА

Армейцы, несмотря на серьезные потери в составе, продолжают копить очки и практически не допускают осечек. Это позволило им стать главным преследователем «Зенита» в таблице. Красно-синие отстают от первой строчки всего на одно очко и при этом имеют отрыв в два балла от «Ростова», «Краснодара» и «Локомотива». Впереди у ЦСКА выезд на Урал. После своего возвращения в элиту отечественного футбола в 2013 году екатеринбуржцы еще ни разу не обыгрывали армейцев в чемпионате страны.

— С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками, — сказал «Известиям» хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович. — Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому.

«Ростов»–«Динамо»

Дончане сыграют со столичным клубом, пожалуй, в самый удачный для себя момент. «Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова. При этом москвичи в середине недели еще и совершили перелет во Владивосток и обратно на кубковую игру. Теперь «Динамо» ждет встреча с одним из лидеров РПЛ в лице «Ростова», в которой бело-голубые точно не выглядят фаворитами.

— «Ростов» — молодцы, здорово идут, но они уже теряли очки, — отметил в беседе с «Известиями» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — Так что можно обыгрывать любой клуб. Просто с хорошими командами играть намного тяжелее. Но нам не должно быть важно, на каком месте идет наш соперник, нужно выходить, играть и побеждать.

«Краснодар»–«Арсенал»

Кризис проглядывается и в кубанском клубе, хотя команда находится вверху турнирной таблицы. У «Краснодара» три поражения подряд с общим счетом 2:9. В 11-м туре «быков» ждет встреча с опасным «Арсеналом». Туляки потихоньку оправились от летних потерь лидеров и представляют собой серьезную угрозу даже для грандов РПЛ.

— В чемпионате России не бывает слабых соперников, все оппоненты очень непростые, — заявил «Известиям» полузащитник «Краснодара» Вандерсон. — Но мы подходим к каждому матчу с одним настроем — победить и взять три очка. Встреча с «Арсеналом» очень важна для нас.

«Спартак»–«Оренбург»

Красно-белые легко могут посоревноваться и с «Динамо», и с «Краснодаром», у кого больше проблем на старте сезона. Хотя в середине недели «Спартак» в отличие от вышеупомянутых клубов сумел преодолеть 1/16 финала Кубка. Но победа над «КамАЗом» (2:1) выглядела очень натужно — москвичи обыграли клуб третьего по значимости дивизиона России с большим трудом. Разговоров об отставке главного тренера Олега Кононова меньше не стало. Теперь «Спартак» примет у себя дома «Оренбург». Только уверенная победа в 11-м туре сможет немного разрядить атмосферу в столичном клубе.

— Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости, — поделился с «Известиями» экс-защитник красно-белых Юрий Ковтун. — Но и матч с «КамАЗом» сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошел по их сценарию. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением.

«Сочи»–«Ахмат»

Закроет тур матч соседей по турнирной таблице — сочинцев и грозненцев. От обеих команд ожидали большего в этом сезоне. Но пока «Сочи» и «Ахмат» лишь изредка выдают положительный результат, хотя прогресс явно просматривается. Проигравший в этой паре, скорее всего, окажется в зоне стыковых матчей по итогам тура.

— Мне кажется, что «Ахмату» чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдоха, — заявил «Известиям» тренер «Сочи» Роман Березовский. — Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков.

Кроме того, в 11-м туре РПЛ пройдут матчи «Крылья Советов»–«Тамбов» и «Рубин»–«Уфа».