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Определились все пары 1/8 финала Кубка России по футболу

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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу. Сразу семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых значится и действующий обладатель трофея московский «Локомотив», выбыли из розыгрыша турнира.

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В заключительном матче 1/16 финала «железнодорожники» в Калининграде проиграли в серии пенальти (1:4) «Балтике», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Столичное «Динамо» во Владивостоке уступило «Лучу» (0:1), а московский «Спартак» был сильнее «КамАЗа» в Набережных Челнах (2:1).

В то же время «Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1), а столичный ЦСКА и петербургский «Зенит» выиграли у владикавказской «Аланией» (3:1) и красноярского «Енисея» (2:1).

1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо» (Москва), «Оренбург» — с «Химками», «Нижний Новгород» — с «Шинником» (Ярославль), а «Арсенал» (Тула) встретится с «Уралом» (Екатеринбург).

В других парах ЦСКА сразится с «Уфой», «Спартак» — с «Ростовом», «Зенит» — с «Томью», а «Ахмат» (Грозный) — с «Лучом», передает «Газета.ру».

Матчи пройдут 30 и 31 октября. «Оренбург», «Зенит» и «Ахмат» свои матчи проведут дома. Хозяева полей остальных пар будут определены жеребьевкой.

22 сентября ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ и вышел на второе место в турнирной таблице. На первом месте идет петербургский «Зенит», который 21 сентября разгромил со счетом 5:0 «Рубин».

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