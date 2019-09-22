ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в РПЛ

Столичный ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

В составе красно-синих отличились Никола Влашич, успешно реализовавший пенальти на 32-й минуте и оформивший дубль в конце второго тайма, а также Федор Чалов (37). За «Краснодар» два гола забил Маркус Берг (57, 60), пишет ТАСС.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Таким образом ЦСКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 22 очка. «Краснодар» с 20 баллами идет на четвертой позиции.

На первом месте идет петербургский «Зенит», который 21 сентября разгромил со счетом 5:0 «Рубин». При этом нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба стал героем мемов из-за реакции на решение арбитров отменить его гол.