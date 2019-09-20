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«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.

Встреча в рамках группы H состоялась 19 сентября в Разграде, пишет ТАСС.

Единственный гол за армейцев забил Игорь Дивеев (11-я минута). В составе хозяев хет-трик оформил Клаудиу Кешерю (52, 69). На 73-й минуте он реализовал пенальти. Также по одному голу забили Вандерсон и Джоди Лукоки.

3 октября ЦСКА дома сыграет с «Эспаньолом».

Накануне сообщалось, что московский «Локомотив» со счетом 2:1 победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов. За день до этого вничью сыграли «Зенит» и «Лион».

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