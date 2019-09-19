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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная России по футболу поднялась на 42-ю строчку с 46-й в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий рейтинг опубликован в четверг, 19 сентября, на официальном сайте федерации.

В текущем месяце национальная команда России одержала две победы на отборочном турнире первенства Европы 2020 года. На выезде команда Станислава Черчесова выиграла у сборной Шотландии (2:1), а на своем поле обыграла команду Казахстана (1:0), напоминает «Федеральное агентство новостей».

Набрав 1455 баллов, российская сборная обошла в рейтинге команды Чехии, Коста-Рики и Боснии и Герцеговины.

Лидером осталась сборная Бельгии (1752 очка), сообщает телеканал «360». Франция, опередившая Бразилию, поднялась в рейтинге на второе место. Англия сохранила четвертую позицию, а Португалия поднялась на пятое место, обойдя Уругвай, уточняет RT.

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