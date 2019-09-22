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Дзюба стал объектом шуток из-за реакции на отмененный гол

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал героем мемов и шуток из-за реакции на решение арбитров отменить его гол в матче с «Рубином».

Всего в рамках 10 тура Российской премьер-лиги зрители увидели восемь забитых мячей, однако «Зенит» победил со счетом 5:0.

Арбитры встречи отменили три гола петербуржцев, два из которых забил Дзюба, пишет «Спорт Экспресс».

«В концовке матча умолял засчитать гол. Я вообще расстроен. Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать!» - заявил Дзюба после матча.

Видео реакции форварда на отмененный гол повеселило пользователей Сети, хотя на кадрах Дзюба выглядит весьма расстроенным.

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Так, сборная России опубликовала ролик с Дзюбой и подписью «когда до сборов еще 16 дней».

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Сам футболист также с юмором отнесся к моменту, разместив ролик с подписью «Боль. Разочарование. Несправедливость».

9 сентября сообщалось, что Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы.

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