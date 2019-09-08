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Дзюба назвал самого опасного соперника для Нурмагомедова

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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поделился желанием увидеть российского бойца Хабиба Нурмагомедова на октагоне с американцем Тони Фергюсоном. Об этом 8 сентября сообщил портал Sport24.

«Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — заявил Дзюба.

Ранее о том, что Фергюсон станет вероятным следующим противником россиянина, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Ранее, 7 сентября, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал победу над Порье в третьем раунде.

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