«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России

Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

Матч, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 1:0 в пользу «Луча» — мяч на 20-й минуте забил защитник Кирилл Марущак.

В 1/8 финала Кубка России «Луч» встретится с победителем матча между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом» из Грозного.

23 сентября главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о своей возможной отставке.