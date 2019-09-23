СМИ узнали о выборе Мамаева между «Динамо» и «Ростовом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который освободился из колонии по УДО, выбирает между двумя вариантами продолжения спортивной карьеры. Об этом пишет Metaratings.ru, в понедельник, 23 сентября.

Так, игроку уже поступило предложение от «Динамо». Также в последние дни 31-летний футболист общался со спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным и главным тренером команды Валерием Карпиным.

По данным издания, в интересах семьи Мамаев склоняется в пользу «Динамо», однако со спортивной точки зрения ему интересен вариант с «Ростовом», о чем он уже сообщил руководству клуба.

На прошлой неделе ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. В пресс-службе заявили, что не намерены давать никаких комментариев по этой теме.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.