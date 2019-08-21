Московский ФК «Динамо» заинтересовался вратарем «Ромы» Ольсеном

Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересовался голкипером итальянского ФК «Рома» и сборной Швеции Робином Ольсеном. Об этом в своем Twitter рассказал журналист Николо Скира в среду, 21 августа.

По данным издания, «Рома» хочет продать 29-летнего футболиста, однако подробности возможной сделки не разглашаются, пишет RT.

Робин Ольсен перешел в итальянский клуб в 2018 году. В минувшем сезоне-2018/19 игрок провел 27 матчей в серии А, в которых пропустил 42 мяча. Его соглашение с «Ромой» действует до 30 июня 2023 года. По данным портала transfermarkt, трансферная стоимость Ольсена составляет €7,5 млн, пишет «Спорт-Экспресс».

9 августа ФК «Динамо» объявил о переходе игрока дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.